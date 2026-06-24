Миллер: Польше грозит выход из ЕС в случае вступления в него Украины Фото: REUTERS.

Вступление Украины в Евросоюз усилит позиции сторонников выхода Польши из сообщества — движения Polexit. Об этом заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер в эфире Radio Zet.

«Произойдет перераспределение средств ЕС, поскольку Украина станет крупнейшей и одновременно самой бедной страной сообщества. Это означало бы огромную нагрузку на бюджет Евросоюза», — сказал Миллер.

Миллер также добавил: членство Украины в ЕС больно ударит по агросектору Польши и ускорит переход Варшавы из статуса получателя средств в статус чистого донора европейского бюджета.

По словам вице-спикера сейма Польши Кшиштофа Босака, страна не должна соглашаться на вступление Украины в ЕС без условий. Для начала Украине следует как минимум отказаться от бандеровской идеологии.

Как заверили в МИД РФ, Евросоюз буквально развалится в случае вступления Украины в объединение.