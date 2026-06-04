Лавров: Европе проще принять Украину в НАТО, ЕС развалится при вступлении Киева Фото: REUTERS.

Европе проще принять Украину в НАТО, чем в ЕС, потому что при вступлении Киева в Евросоюз он развалится. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic.

«Им проще принять ее в НАТО, чтобы не делать роковой шаг и включать Украину в Европейский союз. Он тогда развалится. Это они прекрасно понимают», - считает глава МИД РФ.

Как отметил министр, глава киевского режима Владимир Зеленский и его европейские союзники заявляют, что никакого признания реалий на земле не будет. Однако, по словам Лаврова, эти высказывания направлены лишь на то, чтобы накопить силы для продолжения вооруженного конфликта против РФ.

Глава МИД также заявил, что генеральный секретарь НАТО Марко Рютте плевать хотел на то, что США считают неприемлемым членство Киева в Североатлантическом альянсе.