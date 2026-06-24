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НовостиВ мире24 июня 2026 21:26

Самолёт НАТО замечен у румынско-украинской границы

Борт Boeing E-3A Sentry совершает круговой полет вблизи границы Румынии и Украины
Анна ПЕТРОВА
Самолёт НАТО замечен у румынско-украинской границы

Самолёт НАТО замечен у румынско-украинской границы

Фото: REUTERS.

Натовский разведывательный самолет Boeing E-3A Sentry совершает облет вблизи границы Румынии и Украины, а также над акваторией Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«В настоящее время Boeing E-3A Sentry совершает круговой полет в непосредственной близости от румынско-украинской границы и побережья Черного моря на высоте около 9,5 км», — говорится в сообщении.

По словам источника, данный борт зарегистрирован в Люксембурге, а в последнее время его местом дислокации стал литовский Шяуляй.

Собеседник агентства не стал уточнять конкретное назначение полета. Однако он отметил, что бортовое оборудование самолета способно обнаружить и распознать воздушные цели на дальности до 400 км.

Источник напомнил: в последние несколько дней натовская военная авиация активизировалась у границы Румынии с Украиной.

Как ранее писал KP.RU, американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 был замечен над акваторией Черного моря.