Для самозанятых введут новый лимит сотрудничества с одной компанией: подробности

В России ограничат работу самозанятых на одного заказчика 60 часами в месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

С 1 октября 2026 года для самозанятых и ИП вводится ограничение. Они смогут сотрудничать с одной компанией не более 60 часов в месяц. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на правительство РФ.

Контроль за соблюдением нормы будет осуществляться через цифровые платформы, которые обязаны отслеживать объем выполненной работы. По данным издания, если лимит будет исчерпан, система не позволит принять новые задания от того же заказчика.

Власти рассчитывают, что нововведение направлено на борьбу с практикой, при которой работодатели переводят штатных сотрудников в статус самозанятых, фактически сохраняя прежний график и характер трудовых отношений.

Ранее KP.RU сообщал, что самозанятый в России сможет рассчитывать на страховую пенсию около 30 тысяч рублей при условии длительных и регулярных добровольных взносов. Эксперт Игорь Балынин отметил, что этого можно достичь примерно за 35 лет.