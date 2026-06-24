Дипломат Прауд обвинил Зеленского в эскалации конфликта с Россией ради власти Фото: REUTERS.

Дальнейшая эскалация конфликта на Украине отвечает интересам Владимира Зеленского, поскольку позволяет ему сохранять власть. Об этом заявил бывший британский дипломат Иан Прауд.

"Его задача - удержать власть, продолжать получать деньги и в конечном итоге, как он надеется, втянуть Запад в конфликт на стороне Украины", - сказал дипломат на YouTube-канале.

Прауд добавил, что нынешний курс Зеленского создает риски для европейской безопасности. По его словам, урегулирование конфликта невозможно без кардинальных политических изменений на Украине.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с Киевом Россия будет исходить из четырех ключевых элементов. Среди них - текущая ситуация на передовой, итоги предыдущих раундов обсуждений, результаты российско-американской встречи на Аляске и принципы, сформулированные МИД РФ в 2024 году.