РИА Новости: врио комбрига ВСУ Сорокин обменял 50 военных на внедорожник Фото: REUTERS.

Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало более 50 военнослужащих в распоряжение 119-й бригады теробороны в обмен на внедорожник для врио комбрига. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«За один внедорожник врио комбрига 58-й ОМПБр ВСУ А. Сорокин передал свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады теробороны, которая обещала не использовать пополнение на линии боевого соприкосновения», — сказал собеседник для РИА Новости.

Источник также сообщил, что анализ украинских некрологов свидетельствует: переброшенные из района Казачьей Лопани военнослужащие 58-й бригады были практически полностью уничтожены российскими подразделениями в Краснопольском районе Сумской области.

К командованию 58-й бригады ВСУ, по словам источника, появились вопросы по поводу десятков бойцов, которые числились на позициях севернее Казачьей Лопани.

Российские хакеры накануне взломали базы Генштаба ВСУ и ТЦК, после чего вскрылись реальные потери Киева с начала спецоперации. Так, Украина потеряла 2,4 млн солдат за все время СВО.