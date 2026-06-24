Рютте устроил масштабную рекламу НАТО для Трампа: генсек принес с собой кипу таблиц и графиков

Рютте разрекламировал Трампу НАТО и пообещал ему $1 трлн Фото: REUTERS.

Генсек НАТО Марк Рютте провел для президента США Дональда Трампа полноценную маркетинговую презентацию альянса. Это случилось в Овальном кабинете перед камерами.

Он пообещал американскому лидеру $1 трлн в виде военных заказов от европейских стран. В ходе выступления Рютте встал с места, ходил перед Трампом и демонстрировал ему графики и таблицы с крупным шрифтом, специально распечатанные так, чтобы цифры были видны в объективы камер.

«Посмотрите на эти таблицы. Это триллион Трампа... Это триллион, которые европейцы и канадцы стали вкладывать в оборону, после того, как Трамп пришел в офис в 2017 году», — сказал Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул: европейцы заказывают у американских ВПК продукции на сотни миллиардов, создавая тысячи рабочих мест — «это и есть триллион Трампа».

Так Рютте доказывал Трампу выгоду НАТО для США и анонсировал продолжение разговора о расходах Европы на саммите в Анкаре через 2 недели. Кроме этого, Рютте поблагодарил Трампа за то, что он «задал трепку европейцам».

Накануне американский президент выразил разочарование некоторыми союзниками по Альянсу.