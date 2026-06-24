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НовостиВ мире24 июня 2026 22:57

"Нам не нужно воевать": в США заявили о попытках Прибалтики втянуть их в конфликт с Россией

Аналитик Макгрегор: страны Балтии хотят вовлечь США в конфликт с Россией
Мария ПАНЮТИНА
Аналитик Макгрегор: страны Балтии хотят вовлечь США в конфликт с Россией

Аналитик Макгрегор: страны Балтии хотят вовлечь США в конфликт с Россией

Фото: REUTERS.

Страны Балтии заинтересованы в более активном вовлечении США в противостояние с Россией. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале.

"Литовцы, латыши и эстонцы с радостью поступили бы с США так же, как израильтяне, и втянули бы нас в конфликт. Но нам не нужно воевать с Россией. Мы этого делать не будем", - сказал аналитик.

Макгрегор призвал властей США занять более жесткую позицию по отношению к действиям политиков прибалтийских государств. По его мнению, Балтии следует самостоятельно выстраивать отношения с соседними странами.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае активного освоения НАТО территорий Балтийского региона, Россия примет ответные меры. По его словам, утверждения о сугубо оборонительной роли альянса утратили актуальность, поскольку он сам от них отказался.