Пентагон заказал у Lockheed Martin перехватчики THAAD на 35,3 млрд долларов Фото: REUTERS.

Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin многолетний контракт на производство перехватчиков для противоракетных систем THAAD для нужд Агентства противоракетной обороны США.

Из заявления ведомства следует, что соглашение получило подразделение компании "Ракетное вооружение и управление огнем", расположенное в Далласе, штат Техас.

По данным Пентагона, речь идет о поставках противоракет в рамках системы THAAD. Общая стоимость контракта превышает 35,3 млрд долларов.

Ранее США успешно испытали новый летательный аппарат Aires Tide, предназначенный для проверки надежности ядерных боеприпасов. При его создании активно применялись ИИ и технологии 3D-печати.

Как писал KP.RU, Пентагон намерен уже в ближайшие недели открыть сразу два новых крупных полигона для отработки боевых действий с учетом опыта военного конфликта России и Украины.