В России предложили способ «пережить» отключение горячей воды: вот что хотят внедрить

В Госдуме хотят ввести льготы на баню во время отключения горячей воды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили ввести льготы для граждан на посещение общественных бань на период отключения горячего водоснабжения. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Как отметил депутат, право на льготное посещение бань и размер предоставляемой скидки находятся в компетенции региональных властей. В качестве примера он привел Омск, где к числу льготников относятся в том числе жители домов, не подключенных к системе горячего водоснабжения.

«Хочу обратить внимание на то, что в период отключения горячей воды граждане, по сути, становятся в один ряд с льготниками, проживающими в жилых помещениях, в которых отсутствует система горячего водоснабжения. Поэтому для них на это время и стоит ввести данную льготу», — сказал он для ТАСС.

Парламентарий добавил, что для действующих льготников посещение бань на время отключения воды можно сделать бесплатным.

При этом ранее в ГД предложили установить стандарт зарплаты для медицинских работников.