Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 июня 2026 23:44

В Европе раскрыли для Латвии страшную правду: вот кто будет расплачиваться за кредиты на войну с Россией

Мамыкин заявил, что дети и внуки латвийцев будут гасить кредиты ЕС на войну с РФ
Анна ПЕТРОВА
Мамыкин заявил, что дети и внуки латвийцев будут гасить кредиты ЕС на войну с РФ

Мамыкин заявил, что дети и внуки латвийцев будут гасить кредиты ЕС на войну с РФ

Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Долги перед Евросоюзом, которые Латвия взяла на подготовку к войне с РФ, придется выплачивать будущим поколениям — детям и внукам нынешних жителей страны. Об этом сообщил экс-депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин.

«Эти деньги взяты в долг, пусть и с пониженным процентом. Их придется отдавать нашим детям и внукам. Все эти деньги будут потрачены на подготовку войны с Россией», — сказал Мамыкин для РИА Новости.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс накануне заявил, что ЕС должен выделить целевые средства для латвийских регионов у восточной границы, чтобы остановить отток населения.

Напомним, что русофобия в Прибалтике продолжает набирать обороты. Как стало известно ранее, в латвийских школах детям запретили говорить по-русски друг с другом даже на переменах.