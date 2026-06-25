В школах России обновят все учебники: что готовит Минпросвещения

Министр Кравцов: в школах введут новые учебники по всем предметам Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Минпросвещения анонсировало единые учебники по всем предметам. До конца года в перечень войдут новые пособия по русскому, литературе, химии, физике, биологии (10–11) и труду (5–9). Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«В конечном итоге единые учебники появятся по всем общеобразовательным предметам», — сказал министр для РИА Новости.

Министр отметил, что РАН принимает участие в разработке единых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии. Эти работы ведутся в рамках масштабного плана по совершенствованию математического и естественно-научного образования, утвержденного правительством РФ.

Глава ведомства напомнил, что учебник по истории уже получил высокую оценку педагогического сообщества. Кроме того, завершена работа над едиными государственными учебниками по обществознанию.

Кравцов ранее объявил, что с 2027 года в российских школах изменят программу старших классов.