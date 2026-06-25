Ребенок пострадал при нападении акулы на Багамах: мальчика увезли в больницу

На Багамах акула напала на двенадцатилетнего мальчика Фото:Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

На Багамских островах 12-летний американский мальчик получил травмы после нападения акулы во время купания. Об этом сообщила Королевская полиция Багамских островов.

"Полиция получила информацию о том, что 12-летнего американского мальчика перевозят на лодке в Нью-Провиденс после нападения акулы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что во время экскурсии мальчик находился в воде вместе со своим братом, когда на него напала акула. Пострадавшего оперативно увезли в больницу. Состояние ребенка оценивается как стабильное.

Ранее KP.RU сообщал, что во Флориде белая акула напала на сотрудника военно-морской базы NSA Panama City. Это произошло, когда мужчина решил искупаться во время обеденного перерыва в Мексиканском заливе. Он получил тяжелые травмы обеих рук.