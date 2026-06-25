Дарчиев: лучшие сыны и дочери России противостоят проявлениям нацизма в ЕС Фото: REUTERS.

Современным проявлениям нацизма в Европе противостоят граждане России. Об этом заявил посол РФ в США Александр Дарчиев на мероприятии в посольстве.

"Сегодня лучшие сыны и дочери России противостоят современным последователям нацизма, который прорастает ядовитыми всходами в современной Европе", - сказал дипломат.

Дарчиев напомнил о событиях Великой Отечественной войны. По его словам, советские люди сыграли ключевую роль в разгроме нацистских войск, проявив исключительное мужество и самопожертвование.

Ранее Запад на переговорах в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма делал шокирующие заявления в ее защиту. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев уточнил, что некоторые западные политики считают идеологию нацизма реализацией права на свободу выражения мнений.