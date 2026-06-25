Социолог Йылмаз: отъезд россиян из Турции связан с изменением условий жизни Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отъезд части россиян из Турции вызван прежде всего изменениями социально-экономической ситуации в стране, а не политическими мотивами. Об этом заявила турецкий социолог Илькнур Йылмаз в беседе с РИА Новости.

Так она прокомментировала данные о том, что Россия вошла в тройку стран по числу граждан, покидающих республику.

По данным Турецкого статистического института (TUIK), в 2025 году республику покинули 403,2 тыс. человек.

«Часть людей адаптировалась, часть вернулась в Россию или переехала в другие страны, а рост стоимости жизни в Турции сделал пребывание здесь менее привлекательным, чем несколько лет назад», — сообщила эксперт.

Собеседница агентства назвала одним из ключевых факторов значительное удорожание жизни в крупных туристических центрах и мегаполисах. Особенно тяжело приходится иностранцам, живущим на сбережения или фриланс, добавила Йылмаз.

Как отметили в российском МИД, Москва и Анкара договорились о взаимодействии в Черном море.