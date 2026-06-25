Спикер парламента Грузии Папуашвили обвинил ЕС в фашизме из-за условий безвиза Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Предложения институтов ЕС о сохранении безвизового режима для отдельных категорий граждан Грузии носят дискриминационный характер. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Скандально, когда мы видим уже не просто фашистские заявления, а фашистские призывы в официальных документах", - сказал политик в эфире "Рустави 2".

Папуашвили добавил, что в одной из резолюций ЕП содержались идеи о предоставлении отдельных преимуществ определенным категориям граждан, включая журналистов, студентов и активистов, что противоречит принципу равенства.

Ранее KP.RU сообщал, что ЕС требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима. По словам Папуашвили, Брюссель предлагает Тбилиси разрушить собственную страну ради визовой либерализации. Грузия не пойдет на это.