Бастрыкин взял на контроль ЧП с падением футбольных ворот на ребенка на Сахалине

Бастрыкин взял на контроль ЧП с падением футбольных ворот на ребенка в Сахалине Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по факту травмирования ребенка футбольными воротами в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Сахалинской области Курочкину П.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — передает ведомство.

По данным пресс-службы, в Южно-Сахалинске во дворе жилого дома на малолетнего ребенка упали футбольные ворота. В результате чего он получил множественные травмы головы и лица. Следственное управление СК России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, что в прокуратуре региона уточнили, что ворота не были закреплены должным образом.

Немногим ранее Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении молодого человека с ножом на посетителей в ТЦ Краснодара.