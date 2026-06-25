Сейсмологи назвали возможное количество жертв после землетрясения в Венесуэле

USGS: Число жертв землетрясения в Венесуэле может достигать 100 тысяч Фото: REUTERS.

Землетрясение в Венесуэле с вероятностью 44% может унести от 10 до 100 тыс. жизней. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS).

В прогнозе уточняется, что вероятность гибели от 100 до 1 000 человек составляет всего 3%, а от 1 до 10 тысяч — 22%. При этом, по оценкам USGS, с вероятностью 30% число жертв может превысить 100 тыс.

По данным сейсмологов, вечером в среду на территории венесуэльского штата Яракуй были зарегистрированы две серии подземных колебаний магнитудой 7,2 и 7,5 с промежутком около 40 секунд. Расстояние между эпицентрами составило приблизительно 10 км.

Отмечалось, что ущерб от землетрясения в Венесуэле составил от 2% до 20% валового внутреннего продукта страны (ВВП).

Практически одновременно с этим землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии. Вместе с тем в стране объявили угрозу цунами.