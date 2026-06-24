В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9, объявлена угроза цунами

В Японии произошло землетрясения магнитудой 6,9, объявлена угроза цунами. Фото: hika-j/Shutterstock/Fotodom

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9 на северо-востоке Японии. В связи с этим объявлена угроза цунами. Об этом сообщил национальное метеорологическое управление страны.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км. После землетрясения было объявлено предупреждение о цунами, однако уже через несколько минут его отменили. При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Схожая ситуация в Японии уже была буквально неделю назад. Тогда в стране зафиксировали мощное землетрясение и также объявили о ожидании приближения цунами.

При этом ранее в китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр залегал на глубине 10 километров.