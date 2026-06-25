Посольство РФ обратилось к россиянам после мощного землетрясения в Венесуэле

Посольство РФ призвало россиян к осторожности после землетрясения в Венесуэле Фото: Shutterstock.

В связи с землетрясением посольство России в Венесуэле призвало российских граждан, находящихся в стране, сохранять спокойствие и соблюдать меры личной безопасности.

«В связи с произошедшем в Венесуэле землетрясением призываем российских соотечественников, проживающих в стране, соблюдать спокойствие и меры личной безопасности», — следует сообщение посольства в Telegram-канале.

Там также рекомендовали следовать инструкциям местных властей и заблаговременно собрать сумку с документами, деньгами и аптечкой первой помощи.

В посольстве напомнили номер экстренной связи для российских граждан в Венесуэле: +58-212-993-45-31.

В ночь на 25 июня в Венесуэле было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился примерно в 28 км от населенного пункта Монталбан. В Каракасе есть пострадавшие и разрушения.

По данным USGS, число жертв землетрясения в Венесуэле может достигать 100 тыс.