Трамп назвал одно требование для союзников по НАТО: «США нужен небольшой жест навстречу»

Трамп рассказал, чего хочет от НАТО Фото: REUTERS.

Соединенным Штатам от союзников по НАТО не требуется ничего, кроме лояльности. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«У нас тысячи военнослужащих по всей Европе. В одной только Германии их 50 тысяч, и мы просим лишь о малом — о небольшом жесте навстречу, о знаке внимания. Мы не требуем многого, но нам отвечают: "Нет, мы не можем этого сделать". Мы платим сотни миллионов долларов за войска, размещенные в Германии, в Великобритании и по всей Европе», — сказал Трамп в рамках беседе с журналистами.

Трамп также подчеркнул, что США остаются верны своим союзникам и всегда готовы сражаться за них.

24 июня Трамп на встрече с генеральным секретарем Марком Рютте в Белом доме сделал ряд важных заявлений.

Тогда же американский президент обвинил европейских союзников по НАТО в недостаточной поддержке США. В список Трампа попали Италия, Великобритания, Германия и Франция. Отдельно американский глава выделил Испанию, добавив, что это просто «кошмар».

По словам Трампа, Соединенным Штатам нужна преданность европейских союзников по Альянсу, а не их средства.

В свою очередь на встрече в Овальном кабинете перед телекамерами Рютте провел для Трампа развернутую презентацию Альянса. Генсек НАТО пообещал американскому президенту 1 трлн долларов военных заказов от европейских стран. Рютте вставал с места, ходил перед Трампом, демонстрировал ему графики и таблицы крупным шрифтом, чтобы они были видны в объективы, и активно высказывал комплименты в адрес хозяина Белого дома.

Кроме этого, Трамп заявил, что отправляется на саммит НАТО в Анкаре прежде всего из уважения к турецкому президенту Тайипу Эрдогану. По его словам, он вряд ли бы поехал на эту встречу, если бы она проводилась в другой стране.

В то же время Трамп выразил признательность Москве, Пекину и Анкаре за то, что они воздержались от участия в войне США и Израиля против Ирана.

Ранее американский лидер высказался об авторитете НАТО. Трамп отметил, что значимость Альянса упала на фоне бездействия относительно ситуации в Ормузском проливе.