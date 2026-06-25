"Полумертвая организация": Лавров рассказал о дискуссиях по поводу выхода России из ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что лично поддержал бы выход России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако окончательное решение по этому вопросу остается за президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава МИД уточнил, что этот вопрос неоднократно обсуждался внутри внешнеполитического ведомства, в том числе с заместителем министра Александром Грушко.

"ОБСЕ, конечно, - это полумертвая организация. <...> Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство - другие не выйдут", - сказал дипломат.

Лавров отметил, что в рамках работы организации российская сторона регулярно сталкивается с жесткой критикой и обвинениями со стороны западных стран. Однако участие в ОБСЕ дает возможность публично отвечать на подобные заявления и представлять факты в защиту своей позиции.

По словам министра, Россия сохраняет членство в организации, осознавая ее нынешние ограничения и реальное значение, но при этом продолжает использовать существующие механизмы для продвижения своих интересов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ОБСЕ фактически перестала быть дееспособной. Дипломат высмеяла, что, несмотря на состояние структуры, она продолжает претендовать на роль посредника в урегулировании на Украине.

Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил, что Москва не поднимает вопрос о выходе из организации. ОБСЕ является одной из немногих, где Россию "вынуждены слушать". По его словам, представители от ЕС и НАТО "дуют в одну антироссийскую дуду".

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников подчеркивал, что Россия меняет подход к сотрудничеству с международными организациями. Теперь Москва готова платить только за то, что считает для себя выгодным, и может отказаться финансировать ОБСЕ.

Как писал KP.RU, в контексте украинских событий ОБСЕ стремятся превратить в инструмент конфронтации с Россией. Масленников добавил, что, имея антироссийский настрой, организации не будет места в архитектуре евразийской безопасности.