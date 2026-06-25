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НовостиВ мире25 июня 2026 2:05

В Венесуэле введено чрезвычайное положение после мощного землетрясения

После землетрясения в Венесуэле закрыли международный аэропорт Каракаса
Мария ПАНЮТИНА
Последствия землетрясения в Каракасе

Последствия землетрясения в Каракасе

Фото: REUTERS.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес ввела режим чрезвычайного положения в стране после мощного землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, в результате стихийного бедствия был также закрыт международный аэропорт Каракаса. Причиной стали повреждения инфраструктуры, выявленные после подземных толчков.

Напомним, эпицентр подземных толчков находился примерно в 28 километрах от населенного пункта Монталбан. Есть пострадавшие в Каракасе. По данным главы МВД Диосдадо Кабельо, в результате землетрясения обрушились дома.

Ране KP.RU сообщал, что экономический ущерб от землетрясения, произошедшего в Венесуэле, может составить от 2% до 20% валового внутреннего продукта страны. Число жертв землетрясения может достигать 100 тысяч человек.