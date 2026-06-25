Пентагон потратит 984 млн долларов на модернизацию самолета судного дня Фото: Tech. Sgt. Jerry Morrison/ wikip/Global Look Press

Министерство обороны США заключило контракт на модернизацию и техническое обслуживание самолета E-4B, известного как самолет судного дня. Об этом говорится в официальном заявлении.

Стоимость соглашения составляет до 984 млн долларов. Подрядчиком выступит компания Strategic Mission Systems, которая получила контракт с неопределенным объемом поставок и максимальным финансированием в указанную сумму.

По данным ведомства, работы включают техническое сопровождение и модернизацию воздушного судна. Отмечается, что выполнение контракта запланировано до 24 июня 2037 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin многолетний контракт на производство перехватчиков для противоракетных систем THAAD для нужд Агентства противоракетной обороны США. Стоимость договора превышает 35,3 млрд долларов.