В Госдуме хотят ввести семейный образовательный отпуск для школьников в течение учебного года: зачем это нужно

Чернышов предложил ввести образовательный отпуск для школьников в пять дней. Фото: Alexander Legky/GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме предложили ввести для российских школьников дополнительный семейный образовательный отпуск длиной в пять дней в течение учебного года. С таким предложение к лаве Минпросвещения Сергею Кравцову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает РИА Новости.

Как отметил парламентарий, этот механизм подойдет тем родителям, кто работает по сменам или часто бывает в командировках и на каникулах не всегда может провести время с ребенком. При этом предлагаемый отпуск поможет избежать спорных ситуаций с посещаемостью в школе и избежать прогулов по неуважительным причинам.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков призвал везде возрождать летние лагеря при школах. По его словам, не все родители имеют возможность отправить ребенка в отдельные лагеря, к дедушкам или бабушкам, поэтому такая система станет востребованной.

KP.RU сообщил, что Минпросвещения РФ организовало горячие линии для родителей на фоне временного прекращения детского отдыха в Крыму. По вопросам пребывания детей в «Артеке» действует горячая линия 8 (800) 600-20-85.