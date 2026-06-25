Глава дипломатии ЕС Кая Каллас Фото: REUTERS.

Высказывания главы дипломатии ЕС Каи Каллас говорят об отсутствии у Запада четкого понимания дальнейших действий в отношении украинского конфликта. Об этом заявил бывший полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо.

"Каю Каллас спросили о стратегии по Украине, она ответила, что в стратегии нет смысла. <…> Это показывает неопытность нынешнего руководства. И это объясняет, почему весь Запад терпит поражение", - сказал он на YouTube-канале.

Бо отметил, что ни в Европе, ни в США нет единой и последовательной стратегии по урегулированию конфликта. По его словам, стороны, обладающие четким планом, последовательно движутся к поставленным целям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцы российской армии в ходе проведения СВО смогут "прийти, куда нужно". Военные продолжают выбивать противника с освобожденных территорий. Он уточнил, что каждый день на линии соприкосновения фиксируют успехи ВС РФ.