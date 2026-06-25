Путин оценил современное производство самолетов: главное из совещания по развитию авиации

Путин заявил, что РФ входит в четвёрку стран, выпускающих авиадвигатели Фото: REUTERS.

Владимир Путин заявил, что Россия входит в число четырех стран мира, способных обеспечить полный производственный цикл авиационных двигателей. При этом, несмотря на санкции, в этой сфере удалось полностью заместить импортные технологии. Об этом президент сообщил на совещании по развитию отечественной авиации в Жуковском 24 июня.

«Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей», — сказал Путин.

Президент лично осмотрел новейшие российские самолеты — SJ-100, МС-21 и Ил-114-2026. Путин поднялся на борт каждого из лайнеров и пообщался с конструкторами и летчиками-испытателями.

Особое внимание президент уделил импортозамещенной версии ближнемагистрального SJ-100 — одному из самых ожидаемых проектов в отечественном гражданском авиастроении. Российским инженерам удалось заменить ключевой элемент лайнера — двигатель: вместо российско-французского SaM146 самолет теперь оснащен полностью отечественным ПД-8.

Еще одной стратегической разработкой стал среднемагистральный МС-21-310. Российский лидер осмотрел устройство лайнера из кабины пилотов и лично оценил удобство пассажирского салона. Базовая версия самолета рассчитана на 175 мест в двухклассной компоновке и способна преодолевать до 3830 км.

Путин также увидел новый турбовинтовой самолет Ил-114-300, разработанный специально для местных авиалиний в труднодоступных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Лайнер на 68 пассажиров должен прийти на смену устаревшим советским Ан-24 и Ан-26. До конца 2026 года планируется передать авиакомпаниям первые три таких машины, еще три — в следующем году, а затем производство будет наращиваться.

Глава государства поставил задачу нарастить темпы серийного производства гражданской авиатехники. Путин также призвал сформировать для производителей и поставщиков комплектующих стабильный пакет долгосрочных заказов.

Минтрансу Путин поручил скорректировать прогнозы и подготовить дополнительные меры поддержки отрасли на переходный этап.

При этом российский глава высказал опасение, что показатели по авиаперевозкам не будут достигнуты.