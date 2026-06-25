Сообщница Эпштейна просит отмены или пересмотра её приговора Фото: EAST NEWS.

Сообщница педофила Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл подала ходатайство о пересмотре ее приговора. Об этом свидетельствует судебный документ, оказавшийся в распоряжении РИА Новости.

Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за соучастие в сексуальных преступлениях.

«Заявительница Гислейн Максвелл, действующая самостоятельно, в соответствии с разделом 2255 статьи 28 свода законов США, почтительно ходатайствует перед настоящим Судом об отмене, аннулировании или исправлении ее осуждения и назначенного наказания», — говорится в документе.

Согласно тексту ходатайства, недавно обнародованные файлы по делу Эпштейна содержат важные доказательства, которые прокуратура якобы утаила от суда и которые могли бы существенно повлиять на решение присяжных.

Максвелл также заявила о якобы ложных показаниях свидетелей и предвзятости адвокатов потерпевших. Это, по ее мнению, привело к грубому нарушению ее конституционных прав.

Ранее бывший акционер Microsoft Билл Гейтс признался в связях с Эпштейном, подчеркнув, что они были серьезной ошибкой.

Кроме этого, Гейтс сообщил, что Эпштейн вынашивал планы шантажа в связи с его внебрачными связями. По словам Гейтса, до шантажа дело не дошло, однако у Эпштейна, вероятно, были такие намерения.