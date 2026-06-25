Стало известно, что сделают ВСУ с домами эвакуированных 1200 человек в Черниговской области

В освобождённых после эвакуации в Черниговской области домах разместят ВСУ Фото: REUTERS.

Личный состав ВСУ будет размещен в жилых домах, освободившихся после эвакуации мирных жителей из ряда сел Черниговской области. Об этом проинформировали в российских силовых структурах.

«Для размещения личного состава в освобожденных домах киевский режим объявил обязательную эвакуацию в 12 приграничных селах Черниговской области. Всего местные власти намерены принудительно вывезти около 1200 человек», — рассказал источник для ТАСС.

По уточнениям, на этот участок была переброшена 114-я бригада тактической авиации ВСУ из Ивано-Франковска.

Глава Черниковской области Вячеслав Чаус 24 июня сообщил о решении властей эвакуировать население из 12 городов и сел. Процесс рассчитан на два месяца.

Как ранее писал KP.RU, подразделения ВСУ в Черниговской области несут серьезные потери среди операторов дронов, специалистов ПВО и пехотинцев. Тогда 3-й батальон 114-й бригады территориальной обороны ВСУ серьезно пострадал от удара ВС РФ.