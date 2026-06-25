США пригрозили Европе пересмотром поставок СПГ из-за экологических норм ЕС. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

США могут пересмотреть стратегию поставок сжиженного природного газа в Европу, если Евросоюз (ЕС) не смягчит регламенты по контролю за выбросами метана. Об этом предупредил министр энергетики США Крис Райт, сообщает Bloomberg.

Глава ведомства подчеркнул, что сохранение жестких экологических норм в законодательстве ЕС может обернуться для Европы серьезными экономическими последствиями. По его словам, отсутствие гибкости вынудит американских экспортеров искать других покупателей. Райт уточнил, что это не попытка обострить отношения, а прагматичное решение: в случае сохранения барьеров энергоресурсы будут перенаправлены на другие мировые рынки.

Напомним, в январе 2026 года Совет ЕС официально утвердил поэтапный запрет на импорт российского газа. Запрет по краткосрочным контрактам на поставки СПГ вступил в силу с 25 апреля текущего года. Полный запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 1 января 2027 года.

Ранее в словацкой государственной энергетической компании SPP заявили, что полный отказ ЕС от российского природного газа не приведет к реальной диверсификации, а только создаст новую опасную зависимость — теперь уже от сжиженного природного газа. В компании назвали это не диверсификацией, а заменой одного поставщика на другого.