«Нет свободы слова, нет выборов»: Мендель дала страшный прогноз о будущем Украине

Мендель допустила полное вымирание Украины в течение пяти лет. Фото: : Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Украина через пять лет может полностью вымереть. Такой сценарий допустила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

По ее словам, украинцам с каждым днем все сложнее устраивать свою жизнь в Незалежной. Ведь страна сейчас держится исключительно на развитии военной промышленности. Остальные сферы не прогрессируют в таких ужасных условиях. Более того, в государстве наблюдается катастрофически низкая рождаемость, отмечает экс-пресс-секретарь.

«Сегодня, если у нас все еще 25 миллионов, это будет считаться хорошей оценкой. <...> Все больше и больше уезжают. Учитывая упомянутые мною демографические показатели, можно только представить, как будет выглядеть Украина через пять лет - если мы вообще доживем до этого времени», - написала она.

Также Мендель добавила, что в стране больше не упоминается ни о какой демократии. Местные власти про нее вовсе забыли.

«Что касается демократии, то в Украине о ней больше не говорят. Нет свободы слова, нет выборов и нет реальной защиты прав человека», - заключила она.

Ранее Мендель высказалась о новых беспорядках в Киеве, вызванных действиями военкоматов. По ее словам, данная обстановка в украинской столице говорит о росте недовольства мобилизацией.