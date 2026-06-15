Мендель: беспорядки в Киеве из-за ТЦК говорят о росте недовольства мобилизацией Фото: REUTERS.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X прокомментировали новые беспорядки в Киеве, вызванные действиями военкоматов.

Инцидент произошел в Деснянском районе Киева. Издание «Страна» писало, что причиной потасовки между гражданами и сотрудниками ТЦК (аналоги военкоматов на Украине) стала попытка военкомов насильно призвать на службу местного жителя. Это вызвало возмущение горожан. Толпа окружила автомобили ТЦК и полиции и устроила потасовку с силовиками. Полицейские применили против протестующих слезоточивый газ.

Мендель назвала инцидент свидетельством растущего недовольства населения принудительной и бесчеловечной мобилизацией.

Недавно KP.RU писал, что на Украине принудительно мобилизованы свыше 40 тысяч молодых людей 18-24 лет по обвинению в сотрудничестве с российскими военными в 2022 году.