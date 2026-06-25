Журналист Боуз: Зеленский пропустит саммит в Польше из-за скандала с УПА* Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский решил пропустить важный саммит по восстановлению Украины в Польше, поскольку боится осуждения из-за скандала с УПА*. Такое мнение высказал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.

«Зеленский решил увильнуть от крупного саммита по восстановлению Украины из-за скандала с нацистскими коллаборационистами. Киев признает, что Зеленский пропускает конференцию в Польше, которая переполнена его крупнейшими западными сторонниками, чтобы избежать скандалов», - написал Боуз в посте.

Журналист утверждает, что присутствие экс-комика на мероприятии явно бы не радовало польских чиновников. Ведь киевский режим сейчас открыто почитает нацистов Второй мировой войны, из-за которых погибли сотни тысяч граждан Польши. Для Варшавы это кощунственно.

Ранее стало известно, что отнятый у Зеленского орден Белого Орла наконец вернули в Польшу. Как отметил пресс-секретарь лидера страны Рафал Леськевич, Варшава более не собирается вручать кому-либо эту высокую награду.

* Запрещенная в России экстремистская организация.