FT: солдаты ВСУ недовольны идеей Зеленского о контрактной службе Фото: REUTERS.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают недовольство инициативой Владимира Зеленского о переходе на контрактную службу. Как пишет Financial Times, реформа, призванная решить проблему хронической нехватки личного состава и дезертирства, вызвала скептическую реакцию у солдат, особенно тех, кто был призван в 2022 году или ранее.

В рамках реформы предлагаются три вида срочных контрактов на срок от 10 до 24 месяцев с гарантированным шестимесячным отпуском после службы и повышенными выплатами — до 300 тысяч гривен в месяц для пехотинцев. Однако военные сомневаются, что государство сдержит обещания, и указывают, что отсрочка не равноценна полноценному увольнению, на которое многие рассчитывали.

Критики называют реформу «мерзостью» и отмечают, что она не решает ключевых проблем: страх плохого командования, гибели и недостаточной подготовки, а также не затрагивает непопулярную систему призывных пунктов. По мнению аналитиков, финансовых стимулов недостаточно для отказа от обязательной мобилизации, и реформа оставляет нетронутым самый политически чувствительный вопрос — работу территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Как писал KP.RU, ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Зеленского Юлия Мендель заявила о массовом побеге жителей Украины из страны на фоне бесчеловечной насильственной мобилизации.