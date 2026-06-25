В Крыму при атаке ВСУ погибли два человека, включая ребенка

Под удар ВСУ попало село Денисовка Симферопольского района Фото: Андрей ГРЕБНЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Боевики Вооруженных сил Украины вновь атаковали Крым. В результате ЧП погибли два мирных жителя, включая ребенка. Есть и пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Сергей Аксенов.

По его словам, под удар врагов попало село Денисовка Симферопольского района. Также пострадал Красногвардейский район.

«В результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Это большое горе. <...> Власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку», - написал политик.

Аксенов принес слова соболезнования родственникам погибших.

Ранее KP.RU информировал, что 23 июня украинская армия нанесла ракетный удар по Алексеевке в Белгородской области. При инциденте пострадал завод, там возник пожар. Также была разрушена кровля у одного частного дома. К счастью, обошлось без жертв.