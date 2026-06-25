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НовостиПроисшествия25 июня 2026 6:31

В Крыму при атаке ВСУ погибли два человека, включая ребенка

Глава Крыма Аксенов рассказал об очередном ударе ВСУ по республике
Арина СЕРОВА
Под удар ВСУ попало село Денисовка Симферопольского района

Под удар ВСУ попало село Денисовка Симферопольского района

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Боевики Вооруженных сил Украины вновь атаковали Крым. В результате ЧП погибли два мирных жителя, включая ребенка. Есть и пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Сергей Аксенов.

По его словам, под удар врагов попало село Денисовка Симферопольского района. Также пострадал Красногвардейский район.

«В результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Это большое горе. <...> Власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку», - написал политик.

Аксенов принес слова соболезнования родственникам погибших.

Ранее KP.RU информировал, что 23 июня украинская армия нанесла ракетный удар по Алексеевке в Белгородской области. При инциденте пострадал завод, там возник пожар. Также была разрушена кровля у одного частного дома. К счастью, обошлось без жертв.