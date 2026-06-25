Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Фото: EPA/ТАСС

Россия и Белоруссия на очередной сессии Совета по правам человека ООН обсудят проблемы с защитой прав человека в странах Запада, сообщил Геннадий Гатилов, постоянный представитель РФ при ООН в Женеве, в комментарии РИА Новости.

Мероприятие запланировано на 9 июля. Доклад на тему прав человека в отдельных странах мира будет уже третий по счету для внешнеполитических ведомств двух стран - РФ и Белоруссии.

"Не останется вне поля нашего зрения и плачевная правозащитная ситуация в государствах "коллективного Запада", возомнивших себя "светочами демократии" и присвоивших себе право в менторском тоне поучать весь остальной мир тому, как надо защищать права человека", - сообщил дипломат.

Россия продолжает противостоять политизации правозащитной тематики, подчеркнул Гатилов. Также Москва выступает против использования правозащитников с целью вмешательства во внутренние дела стран.

Ранее директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев сообщил, что за закрытыми дверями на переговорах в ООН страны Запада оправдывают героизацию нацизма на Украине. Более того, некоторые называют идеологию нацизма реализацией права на свободу слова, писал сайт kp.ru.