ФСБ задержала жителя Мариуполя при попытке теракта в здании суда ДНР Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Мариуполя задержан при попытке совершить теракт в здании одного из районных судов Донецкой Народной Республики по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

Житель Мариуполя задержан с бомбой в момент подготовки теракта

Как уточняют в ведомстве, местный житель через один из мессенджеров установил контакт с представителем украинских спецслужб. По его указанию он изъял из тайника СВУ, которое должен был привести в действие в административном здании районного суда.

«Для совершения подрыва по указанию куратора злоумышленник прибыл к зданию суда, где был задержан сотрудниками ФСБ России», - добавили в ЦОС.

Ранее сайт KP.RU писал, что в апреле и мае 2026 года сотрудники ФСБ задержали 128 нелегальных оружейников. У них было изъято более 300 единиц оружия.