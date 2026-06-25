Жена Нурлана Сабурова приехала в Россию, чтобы продать многомиллионное имущество: с чем расстался комик

Комик Сабуров отправил жену в РФ продавать свое авто Cadillac за 10 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

После выдворения из России стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров начал распродавать имущество, оставшееся у него в стране. В первую очередь он решил избавиться от дорогого авто Cadillac. Для этого он отправил свою супругу Диану, о чем сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, артист уже избавился от своего внедорожника Cadillac Escalade. Утверждается, что автомобиль был продан примерно за 10 млн рублей.

Как пишет Shot, оформлением сделки в марте занималась жена комика Диана. После того как покупатель полностью рассчитался, она уехала обратно к мужу в Казахстан.

Кроме того, у Сабурова остается недвижимость в Подмосковье. По данным канала, там у него стоит дом с участком площадью 1285 квадратных метров. Его цена составляет порядка 115 миллионов рублей.

Ранее Диана Сабурова заявляла, что переехала на постоянное место жительства в Алма-Ату вслед за комиком. Стоит напомнить, что ее супругу запрещено въезжать в Россию в ближайшие 50 лет. Это решение вступило в силу 30 января 2026 года.