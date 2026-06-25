Угрожают ли землетрясения в Венесуэле и Японии российскому Дальнему Востоку: отвечает сейсмолог

Сейсмолог Чебров: Землетрясения в Японии и Венесуэле не грозят Дальнему Востоку Фото: REUTERS.

Землетрясения в Венесуэле и Японии не могут повлиять на сейсмообстановку на Дальнем Востоке Об этом ТАСС заявил руководитель камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.

По его словам, на Дальнем Востоке не было отголосков этих сейсмособытий, так как их очаги располагаются очень далеко от региона.

"Кроме этого, они находятся вообще в разных тектонических системах. Для Японии это все же незначительное сейсмособытие, а вот Венесуэле в этом смысле повезло меньше", - рассказал он.

Чебров отметил, что Венесуэла гораздо меньше подготовлена к таким сейсмособытиями, чем Япония и даже Камчатка.

Напомним, в ночь на 25 июня в Венесуэле было зафиксировано мощное разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 балла. Эпицентр находился примерно в 28 километрах от города Монталбан. По всей территории страны на данный момент введено чрезвычайное положение.