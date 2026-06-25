В России началась сборка двигателей ПД-8 для самолета SJ-100. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

В России начали собирать двигатели ПД-8 для самолета SJ-100, который является импортозамещенной версией SSJ-100. Первые двигатели Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) передаст заказчику в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в головной структуре производителя, компании «Ростех».

В госкорпорации подчеркнули, что силовую установку создали всего за шесть лет. А этот срок вдвое меньше общемировой практики. При этом при разработке двигателя конструкторы и инженеры внедрили «17 принципиально новых технологий».

Накануне президент России Владимир Путин в подмосковном Жуковском осмотрел кабину экипажа импортозамещенного самолета «Суперджет-100» (SJ-100), заняв кресло пилота. Глава государства 24 июня прибыл на территорию Летно-исследовательского института имени Громова, где ознакомился с образцами новой российской авиатехники.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин на территории ЛИИ имени Громова осмотрел также образцы самолетов Ил-114-300, SJ-100 и МС-21. Главу государства сопровождали руководители авиастроительных предприятий.