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НовостиПроисшествия25 июня 2026 7:37

Шесть человек погибли и 68 пострадали в результате атаки ВСУ на Воронеж 22 июня

Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях ракетной атаки ВСУ на регион
Вениамин ЗАХАРОВ
Шесть человек погибли и 68 пострадали в результате атаки ВСУ на Воронеж 22 июня

Шесть человек погибли и 68 пострадали в результате атаки ВСУ на Воронеж 22 июня

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Шесть человек погибли и 68 пострадали в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Воронеж 22 июня. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что медицинская помощь оказывается 21 совершеннолетнему воронежцу в четырех больницах региона. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась, им была оказана помощь, после чего их направили на амбулаторное лечение.

По словам Гусева, на данный момент завершены поисковые работы на месте ракетной атаки ВСУ на регион.