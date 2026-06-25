В МВД рассказали о Telegram-боте, через который аферисты крадут деньги под видом оформления выплат

МВД: мошенники используют фейковый Telegram-бот «Инфонд» для получения выплат Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали активно использовать фальшивый Telegram-бот «Инфонд», через который у россиян выманивают деньги под видом оформления выплат. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники представляются сотрудниками госструктур и обещают жертвам выплаты в размере свыше 200 тысяч рублей. После заполнения анкеты с человеком связывается лжеспециалист, который направляет реквизиты для оплаты так называемого «гарантированного талона». Для правдоподобия аферисты рассылают поддельные отзывы и скриншоты, где говорится об «успешном» получении денег.

Как следует из материалов МВД, речь идет о боте под названием «Инфонд». В его описании он выдается за якобы официальный сервис Соцфонда и предлагает рассчитать сумму положенных выплат.

Сначала пользователя просят пройти формальную «регистрацию» и ответить на несколько вопросов. Затем его переводят в чат с «официальным специалистом», который требует отправить 1,4 тысячи рублей за «талон», после чего обещает перечисление средств.

В МВД напомнили, что никакие госорганизации никогда не предлагают получить выплаты по Telegram-боту.

Ранее KP.RU писал, что у аферистов есть портрет «легкой добычи». Чаще всего на мошеннические уловки попадаются пенсионеры и занятые бизнесмены.