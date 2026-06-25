Жительницу Алушты приговорили к 5,5 годам за призывы разрушить Крымский мост Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд приговорил жительницу Алушты Аллу Бацюру к 5,5 годам колонии за призывы разрушить Крымский мост. Как сообщил журналистам представитель суда, женщина размещала комментарии под публикациями о временном закрытии моста и воздушной тревоге, призывая к теракту.

Суд признал Бацюру виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как писал KP.RU, ранее Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за перевод денег в украинскую армию. С 2022 по 2024 год он перечислил более 280 тысяч рублей в поддержку Киева. Мужчина признан виновным по статье о госизмене. Помимо основного срока, ему назначен штраф в 200 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года после отбывания наказания.