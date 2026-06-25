В отношении Петра Порошенко* завели уголовное дело Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело и досудебное расследование возбуждено в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Об этом сообщает издание "Инсайдер" со ссылкой на соцсети украинского ветерана и активиста Александра Швецова.

По информации источника, речь идёт об установке забора возле его поместья в Козине, который препятствует свободному доступу граждан Украины к берегу реки.

Кроме того, в Козинском поселковом совете подтвердили, что не выдавали Порошенко* разрешений на установку соответствующих ограждений и ограничение доступа к берегу.

В начале июня Порошенко* заявлял, что Киеву нужно "прямо сейчас" завершить конфликт с Россией. При этом он добавил, что для этого страна должна приложить огромные усилия.

* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов