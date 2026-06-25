Экстренные отключения света начались в Киеве Фото: REUTERS.

На левом берегу Киева начались экстренные отключения электроэнергии. Как сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на ДТЭК, распоряжение поступило от «Укрэнерго». Причины не уточняются, жителей призывают экономить электроэнергию.

Ранее издание The New York Times писало, что Киев выражает серьезную обеспокоенность ростом числа ударов баллистическими ракетами со стороны России. По данным издания, с 2023 года количество таких атак увеличилось в 12 раз и более благодаря значительному наращиванию Россией производства ракет.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по военным объектам и объектам инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины. В качестве целей для ударов избираются предприятия военно-промышленного комплекса, пункты управления, военные аэродромы, а также объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые для обеспечения украинской армии.