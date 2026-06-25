Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что Владимир Зеленский не смог бы удержать власть без многомиллиардной финансовой поддержки Запада. В соцсети X он написал, что Украина крайне коррумпирована, а европейские лидеры выделяют средства на продолжение боевых действий.

«Зеленский не смог бы остаться у власти без миллиардов «помощи», выделяемых европейскими лидерами для продолжения [конфликта - прим. ред.]», — написал политолог.

По его словам, украинцы хотят немедленного прекращения конфликта через переговоры, а не мобилизации. Дизен утверждает, что налоги европейцев идут на «покупку марионетки».

Как писал KP.RU, ранее также бывший британский дипломат Иан Прауд заявил, что эскалация конфликта на Украине выгодна Зеленскому, так как позволяет ему удерживать власть. По его словам, задача киевского главаря — оставаться у власти, получать финансирование и в конечном счете втянуть Запад в конфликт на стороне Киева.