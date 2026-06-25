Спрос на зарубежную валюту увеличился на треть на фоне скачков курса

В апреле физические лица в России приобрели иностранную валюту на 108 млрд рублей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Спрос россиян на зарубежную валюту в мае заметно увеличился на фоне колебаний курса рубля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Как отмечает издание, крупные банки в среднем зафиксировали рост операций с наличной валютой на 31% с начала года. По данным собеседников, в апреле физические лица приобрели валюту на 108 млрд рублей, тогда как месяцем прежде этот показатель составлял 65,2 млрд. В мае объем покупок, как утверждается, почти удвоился по сравнению с началом года.

«В мае число заявок на операции с валютой на финансовых маркетплейсах выросло почти в пять раз к апрелю», - следует из материала.

В публикации также говорится, что в течение мая рубль сначала укрепился примерно до 71 за доллар, а затем перешел к ослаблению. К началу июня курс приблизился к отметке 74 рубля за доллар. Эксперты объясняют рост интереса к валюте началом сезона отпусков, ожиданиями дальнейшего снижения курса рубля и стремлением приобрести валюту по более выгодным условиям.

Ранее в Центробанке сообщали, что экономика России сохраняет уверенный рост в первом полугодии 2026 года. За последние месяцы регулятор заметил ускорение потребительского спроса. Это, в свою очередь, благоприятно влияет на внутренний рынок страны.