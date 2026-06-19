ЦБ рассказал о росте российской экономики

ЦБ: экономика России сохраняет умеренный рост в первом полугодии 2026 года Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская экономика в первом полугодии 2026 года продолжает расти умеренными темпами. Об этом говорится в заявлении Центрального банка РФ по итогам заседания совета директоров.

Как отметили в регуляторе, в последние месяцы наблюдается ускорение роста потребительского спроса, что оказывает поддержку экономической активности.

В то же время инвестиционная активность после охлаждения в начале года несколько увеличилась, однако по-прежнему остается сдержанной, подчеркнули в Банке России.

Напомним, в пятницу, 19 июня, Центральный банк РФ снизил ключевую ставку до 14,25%. Курс рубля укрепился на торгах Московской биржи после такого решения регулятора.

Как сообщал KP.RU, большинство экспертов ожидали ее уменьшения до 14%, но некоторые аналитики предполагали снижение до 13,5%, а другие опасались, что ставку оставят на прежнем уровне.