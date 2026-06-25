Песков допустил, что Путин может принять участие в съезде «Единой России»

Песков рассказал о будущих планах Путина по участию в мероприятиях «Единой России» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский глава Владимир Путин может принять участие в съезде «Единой России», который пройдет в конце июня. Об этом сообщил в интервью ИС «Ведомости» представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Этого нельзя исключать», – заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о планах главы государства.

Как известно, уже 28 июня состоится первый этап съезда «Единой России» для предвыборной кампании. На нем члены фракции планируют утвердить перечень кандидатов на выборы в Госдуму. Партия до сих пор сохраняет интригу относительно того, кого она добавит в общефедеральную часть указанного списка.

Журналисты также поинтересовались у Пескова, может ли Владимир Путин в роли «паровоза» встать во главе общефедеральной части списка фракции.

«Мне об этом ничего не известно», - отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что в правительстве не поднимается вопрос о переносе выборов в Госдуму. По его словам, указ президента России остается в силе. Напомним, что Путин утвердил 20 сентября днем парламентского голосования.