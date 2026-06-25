В Воронеже завершились поисковые работы после ракетного удара ВСУ Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Поисковые работы на предприятии в Воронеже, по которому ударили ВСУ в понедельник, 22 июня, завершены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня завершены", - написал губернатор региона.

Ранее он сообщил, что шесть человек погибли и 68 пострадали в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины.

На данный момент медицинская помощь оказывается 21 совершеннолетнему воронежцу в четырех больницах региона. Другие пострадавшие отказались от госпитализации и направились на амбулаторное лечение.

Сайт KP.RU писал, что в регионе объявлен трехдневный траур после ракетного удара противника. Он будет действовать с 23 по 25 июня. В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги.